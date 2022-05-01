Российские оккупанты продолжают нести потери не только на земле, но и в небе. Наши воины уже активно овладевают иностранными ПЗРК, так что вскоре вражеским пилотам вообще не придется беспокоиться о возвращении на свои аэродромы.

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Поражение воздушных целей врага

В течение суток 30 апреля наши силы противовоздушной обороны сумели поразить 9 вражеских целей.

Российские оккупанты остались без двух штурмовиков Су-25. Сообщается, что наши мастерские герои поразили цель из "Стингеров". Это переносные ракетные комплексы, поступающие на наше вооружение благодаря мощной поддержке партнеров. Воины ВСУ еще раз доказали, что могут быстро овладеть инновациями и эффективно применить их в бою.

Также количество беспилотников типа "Орлан" у оккупантов сократилось на 7 единиц.

Потери российских оккупанты: последние новости

В зоне ООС продолжаются горячие бои наших героев с россиянами. Личный состав, танки, артиллерийская система, бронированные машины – потери врага обновляются в непрерывном режиме.

Россияне активно готовятся к параду на 9 мая и хотят удивить мир своим лучшим достижением утилизацией своих военных в Украине. Их количество уже преодолело отметку в 23 тысячи, а 1000 уничтоженных танков ярко завершают картину.

Наша артиллерия нанесла удар по позициям врага в Запорожье. Атака была успешной: наши воина славно "покрошили" врагов.

Россияне всеми силами пытаются пополнить свои потери, но пока не очень успешно – возвращаться в Украину отказываются целые воинские части, а контракт с российской армией и смерть в Украине начинает привлекать меньше россиян. 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию, но это его не спасет – россияне уже "ударили" всем лучшим, что у них было.

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