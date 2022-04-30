Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным обращением. Среди прочего он рассказал, какие большие потери враг понес в войне против нашего государства и храброго народа.

Читайте также Врут солдатам и готовятся к новым значительным потерям, – Зеленский о российских командирах

На параде будет мало техники

Россияне активно готовятся к проведению парада на 9 мая. Как сообщил Владимир Зеленский, наши мужественные герои упростили организацию мероприятия по поводу того, какой техникой оккупанты будут кичиться перед своими массами.

Наши защитники уничтожили уже более тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин,

– сказал глава государства.

Он добавил, что о завершении войны речь не идет, ведь у россиян еще есть техника в запасах, а также достаточное количество ракет, чтобы продолжить обстрел мирных украинских городов. Но враг ослаблен, поэтому планирует привлечение к параду меньше техники, чем хотел.

Потери врага: последние новости

Воинам бригады имени атамана Гордиенко удалось нанести мощный удар врагу в Луганской области. Враг был разбит, а его техника уничтожена.

В Запорожье ВСУ изрядно "покрошили" оккупантов вблизи населенного пункта Васильевка. Враг потерял десятки солдат и боевую технику.

Общие потери личного состава российской армии перевалили за 23 тысячи . Враг всячески пытается найти пополнение, но его мобилизационные потуги не так успешны, как он надеялся.