Об этом в эфире 24 канала рассказал наш корреспондент из Запорожья.

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По его словам, интенсивные бои прошедших суток, 29 апреля, продолжались по всей линии столкновения. Наибольшие боевые действия проходят в районе Гуляйполя. Там российские оккупанты пытаются прорваться с Юга на Север.

Однако наши защитники мощно вчера дали отпор вблизи Васильевки. В частности, жители поселка Малая Катериновка ночью слышали мощную артиллерийскую канонаду. Жителей успокоили – работали Вооруженные Силы Украины.

Наши ВСУ направили "подарочки" врагу и изрядно их "покрошили" в районе Васильевки,

– рассказал журналист.

В общем, за сутки в этом направлении уничтожили:

22 оккупанта, еще 3 раненых;

в районе Малой Токмачки сбили вражеский самолет Су-25;

заодно и сожгли 2 танка и еще 2 ББМ;

уничтожили 4 миномета;

3 автомобиля,

а на десерт – взорвали вражеский склад боеприпасов.

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