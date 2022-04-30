Про це в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.
Увага Де зараз найгарячіше на фронті: Веніславський назвав напрямки
За його словами, інтенсивні бої минулої доби, 29 квітня, тривали по усій лінії зіткнення. Найбільші бойові дії проходять у районі Гуляйполя. Там російські окупанти намагаються прорватися з Півдня на Північ.
Однак наші оборонці потужно вчора дали відсіч поблизу Василівки. Зокрема, жителі селища Мала Катеринівка уночі чули потужну артилерійську канонаду. Жителів заспокоїли – працювали Збройні Сили України.
Наші ЗСУ надіслали "подаруночки" ворогу і добряче їх "покришили" у районі Василівки,
– розповів журналіст.
Загалом за добу у цьому напрямку знищили:
- 22 окупанти, ще 3 порених;
- в районі Малої Токмачки збили ворожий літак Су-25;
- заразом й спалили 2 танки та ще 2 ББМ;
- знищили 4 міномети;
- 3 автомобілі,
- а на десерт – підірвали ворожий склад боєприпасів.
Обстріли на Запоріжжі: останні новини
- Російські окупанти 27 квітня обстріляли житлові будинки у Пологівському районі. Біля 59-річної жительки Оріхова розірвався снаряд. Однак, на щастя, вона вижила. Постраждалу доставили до лікарні з тяжкими травмами голови.
- Вранці 28 квітня загарбники знову завдали авіаудару по Запоріжжю. Ракета X-55 пошкодила 12 будинків у приватному секторі. Загалом постраждало щонайменше 5 людей.
- Того ж дня також загинула ще літня жінка та зруйнувався інтернат внаслідок обстрілів.