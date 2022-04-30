Про відкриття гумкоридору повідомлять додатково
Рішення заборонити рух через Кам'янське на Василівку прийняло військового командування Сил оборони Запоріжжя.
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Згідно з рішенням військового командування Сил оборони Запоріжжя, зважаючи на безпекову ситуацію, що склалась на маршруті гуманітарного коридору, рух із Запоріжжя через Кам'янське на Василівку наразі заборонений,
– повідомили в Запорізькій ОВА.
Там зауважили, що про відкриття гуманітарного коридору буде повідомлено додатково. Також мешканців Запорізької області просять з розумінням поставитися до ситуації, яка склалася.
Яка ситуація на Запоріжжі
- Російські військові тимчасово окупували деякі частини Запорізької області, зокрема міста Бердянськ і Мелітополь. Через окупантів Україна тимчасово втратила вихід до Азовського моря.
- У Генштабі ЗСУ 30-го квітня повідомили, що агресор не припиняє обстрілювати підрозділи українських військ на Запорізькому напрямку.
- Також збройні сили Росії гатять по цивільних на Запоріжжі, внаслідок чого, на жаль, є загиблі. Ворог обстріляв відразу декілька громад.
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