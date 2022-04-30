Про відкриття гумкоридору повідомлять додатково

Рішення заборонити рух через Кам'янське на Василівку прийняло військового командування Сил оборони Запоріжжя.

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Згідно з рішенням військового командування Сил оборони Запоріжжя, зважаючи на безпекову ситуацію, що склалась на маршруті гуманітарного коридору, рух із Запоріжжя через Кам'янське на Василівку наразі заборонений,

– повідомили в Запорізькій ОВА.

Там зауважили, що про відкриття гуманітарного коридору буде повідомлено додатково. Також мешканців Запорізької області просять з розумінням поставитися до ситуації, яка склалася.

Яка ситуація на Запоріжжі

Російські військові тимчасово окупували деякі частини Запорізької області, зокрема міста Бердянськ і Мелітополь. Через окупантів Україна тимчасово втратила вихід до Азовського моря.

У Генштабі ЗСУ 30-го квітня повідомили, що агресор не припиняє обстрілювати підрозділи українських військ на Запорізькому напрямку.

Також збройні сили Росії гатять по цивільних на Запоріжжі, внаслідок чого, на жаль, є загиблі. Ворог обстріляв відразу декілька громад.

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