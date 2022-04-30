Об открытии гумкоридора сообщат дополнительно

Решение запретить движение через Каменское на Васильевку приняло военное командование Сил обороны Запорожья.

Узнайте больше Обстрелы на Харьковщине и ракетные удары в Донецкой области: как прошла ночь в регионах

Согласно решению военного командования Сил обороны Запорожья, учитывая ситуацию, сложившуюся на маршруте гуманитарного коридора, движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено,

– сообщили в Запорожской ОВА.

Там отметили, что об открытии гуманитарного коридора будет поставлено в известность дополнительно. Также жителей Запорожской области просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Какая ситуация в Запорожье

Российские военные временно оккупировали некоторые части Запорожской области, в том числе города Бердянск и Мелитополь. Из-за оккупантов Украина временно потеряла выход к Азовскому морю.

В Генштабе ВСУ 30 апреля сообщили, что агрессор не прекращает обстреливать подразделения украинских войск в Запорожском направлении.

Также вооруженные силы России готовят по гражданским в Запорожье, в результате чего, к сожалению, есть погибшие. Враг обстрелял сразу несколько общин.

Это важно – россияне расстреляли эвакуационные автобусы в Луганской области: смотрите видео