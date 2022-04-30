Тревожная ночь была в Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные Офиса Президента.

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Как прошла ночь в областях Украины

Днепропетровская область

Ночью в регионе было спокойно, однако уже к утру в село в Синельниковском районе прилетела российская ракета. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Однако информацию еще уточняют.

Запорожье

Жители областного центра смогли поспать спокойно. Однако в районе Гуляйполя продолжались ожесточенные бои. Всю ночь велись обстрелы из артиллерии.

Харьковская область

Россияне всю ночь обстреливали город, больше всего – Салтовку. Известно, что один человек пострадал. Также россияне обстреляли населенные пункты в:

Богодуховском,

Изюмском,

Лозовском районах.

Луганская область

16 массированных артиллерийских атак за сутки;

из-за этого загорелось 20 домов и 2 школы;

информацию о пострадавших уточняют.

Донецкая область

По всей линии фронта враг наносил авиаудары и бил из артиллерии;

россияне предприняли неудачные попытки прорыва возле Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки;

оккупанты обстреляли Лиман;

в Очеретинской ТГ начали самоуничтожаться разбрасываемые "Смерчем" мины, взрывы продолжаются;

в Мариуполе ситуация без изменений.

Херсонская область

Ситуация остается сложной. Враг продолжает боевые действия в самой области, а также ведет огонь по соседним. Из-за взрывов много уничтоженных домов и раненых гражданских. Критической остается ситуация в селах, которые граничат с Николаевом, Снегиревкой, Зеленодольском и Кривым Рогом.

Обратите внимание! По данным Генштаба, враг пытается пойти в наступление по нескольким направлениям. Однако российскому войску не удается продвинуться. Ведь Вооруженные Силы Украины дают им мощный отпор.

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