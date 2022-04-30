Тривожною ніч була у Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на дані Офісу Президента.

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Як минула ніч в областях України

Дніпропетровщина

Уночі в регіоні було спокійно, однак вже під ранок у село в Синельниківському районі прилетіла російська ракета. За попередніми даними, ніхто не загинув та не постраждав. Однак інформацію ще уточнюють.

Запоріжжя

Мешканці обласного центру змогли поспати спокійно. Однак в районі Гуляйполя тривали запеклі бої. Цілу ніч велися обстріли з артилерії.

Харківщина

Росіяни цілу ніч обстрілювали місто, найбільше – Салтівку. Відомо, що одна людина постраждала. Також росіяни обстріляли населені пункти в:

Богодухівському,

Ізюмському,

Лозівському районах.

Луганщина

16 масованих артилерійських атак за добу;

через це загорілися 20 будинків та 2 шкіл;

інформацію про постраждалих уточнюють.

Донеччина

По всій лінії фронту ворог завдавав авіаудари та гатив з артилерії;

росіяни здійснили невдалі спроби прориву біля Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки;

окупанти обстріляли Лиман;

в Очеретинській ТГ почали самознищуватись міни, які розкидав "Смерч", вибухи продовжуються;

у Маріуполі ситуація без змін.

Херсонщина

Ситуація залишається складною. Ворог продовжує бойові дії в самій області, а також веде вогонь по сусідніх. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених цивільних. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольськом та Кривим Рогом.

Зверніть увагу! За даними Генштабу, ворог намагається піти у наступ на кількох напрямках. Однак російському війську не вдається просунутися. Адже Збройні Сили України дають їм потужну відсіч.

До теми дивіться відео про найгарячіші напрямки на фронті: