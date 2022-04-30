Прокуроры продолжают документировать военные преступления захватчиков. По этим фактам открыли уголовные производства.

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В результате вражеских обстрелов погибла женщина

В Запорожье прокуратура открыла несколько уголовных производств из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры. 27 апреля оккупанты били по жилым домам в Пологовском районе. В результате минометного огня пострадала 59-летняя жительница Орехова, около которой разорвался снаряд. Женщина получила травму головы. 29 апреля ее наконец-то удалось доставить в медицинское учреждение.

28 апреля захватчики обстреляли Комышувакскую и Гуляйпольскую территориальные громады. Снаряды оккупантов повредили жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в частности спальный корпус интерната Комышувакской общины. В результате обстрела интерната пострадавших не было, однако в Гуляйпольской ТГ пожилая женщина погибла от осколочных ранений.

Кратко об обстрелах в Запорожье

Российские оккупанты 27 апреля обстреляли жилые дома в Пологовском районе. У 59-летней жительницы Орехова разорвался снаряд. Однако, к счастью, она выжила. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.

Утром 28 апреля захватчики нанесли авиаудар по Запорожью. Ракета X-55 повредила 12 зданий в частном секторе.

Всего пострадали 5 человек. 11-летний мальчик и 2 женщины отделались легкими ранениями. Они попали в медучреждения.

Еще двое раненых мужчин после осмотра работниками скорой отказались от госпитализации.

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