В результате авиаудара травмировались 5 человек. Среди пострадавших был 11-летний ребенок.

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Запорожская прокуратура возбудила 2 уголовных дела против захватчиков

Российские оккупанты 28 апреля обстреляли Запорожье. В этой связи прокуратура открыла уголовное производство. Захватчики применили ракету класса Х-55 "воздух-земля". Она прилетела в приватный сектор города.

В результате вражеской атаки разрушены жилые дома. По предварительным данным, 5 человек травмированы, среди них 11-летний мальчик,

– рассказали в прокуратуре.

Еще одно производство было открыто из-за похищения оккупантами зерна. По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные российские военные, угрожая мирным жителям, ограбили филиал одного из сельхозобществ в Каменце-Днепровской.

Они украли 61 тонну пшеницы и другое имущество. Награбленное оккупанты вывезли на грузовом транспорте, также находившемся в распоряжении филиала.

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