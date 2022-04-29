Внаслідок авіаудару травмувалися 5 людей. Серед постраждалих була 11-річна дитина.

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Запорізька прокуратура почала 2 кримінальні справи проти загарбників

Російські окупанти 28 квітня обстріляли Запоріжжя. У зв'язку з цим прокуратура відкрила кримінальне провадження. Загарбники застосували ракету класу Х-55 "повітря-земля". Вона прилетіла у приватний сектор міста.

Внаслідок ворожої атаки зруйновані житлові будинки. За попередніми даними, 5 людей травмовано, серед них 11-річний хлопчик,

– розповіли у прокуратурі.

Ще одне провадження відкрили через викрадення окупантами зерна. За даними слідства, 26 квітня 2022 року озброєні російські військові, погрожуючи мирним жителям, пограбували філію одного з сільгосптовариств у Кам'янці-Дніпровській.

Вони викрали 61 тонну пшениці та інше майно. Награбоване окупанти вивезли на вантажному транспорті, який також перебував у розпорядженні філії.

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