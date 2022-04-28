У Запорізькій ОВА розповіли, що у Полтавці тривають бої. Населений пункт постраждав від російських мародерів.

Зверніть увагу Внаслідок обстрілу по "Азовсталі" накрило шпиталь, де перебували понад 500 поранених і лікарів

Ситуація у Запорізькій області

Російські військові обікрали покинуті будинки українців, а також місцеву крамницю. Крім того, окупанти знищили Стеллу пам'яті померлих військових за роки Другої світової війни. На цьому монументі був напис “Не повториться ж це ніколи”.

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До Запоріжжя приїде координаторка системи ООН в Україн Оснат Лубран. Її мета – підготувати евакуацію людей із Маріуполя, який зараз заблокований російськими окупантами.

Захисники України продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат. Так біля Запоріжжя, де ворог намагається здійснювати наступ, ліквідували частину техніки росіян, й показали це на відео.

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