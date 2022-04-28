У Запорізькій ОВА розповіли, що у Полтавці тривають бої. Населений пункт постраждав від російських мародерів.

Зверніть увагу Внаслідок обстрілу по "Азовсталі" накрило шпиталь, де перебували понад 500 поранених і лікарів

Ситуація у Запорізькій області

Російські військові обікрали покинуті будинки українців, а також місцеву крамницю. Крім того, окупанти знищили Стеллу пам'яті померлих військових за роки Другої світової війни. На цьому монументі був напис “Не повториться ж це ніколи”.

Більше новин про Запоріжжя:

Актуально – До Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії: дивитися відео