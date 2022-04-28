В Запорожской ОВА рассказали, что в Полтавке продолжаются бои. Населённый пункт пострадал от российских мародеров.
Обратите внимание В результате обстрела по "Азовстали" накрыло госпиталь, где находились более 500 раненых и врачей
Ситуация в Запорожской области
Российские военные обокрали заброшенные дома украинцев, а также местный магазин. Кроме того, оккупанты уничтожили стелу памяти умерших военных за годы Второй мировой войны. На этом монументе была надпись "Не повторится же это никогда".
Больше новостей о Запорожье:
- В Запорожье приедет координатор системы ООН в Украине Оснат Лубран. Ее цель – подготовить эвакуацию людей из Мариуполя, который сейчас заблокирован российскими оккупантами.
- Защитники Украины продолжают наносить врагу существенные потери. Так возле Запорожья, где враг пытается совершать наступление, ликвидировали часть техники россиян и показали это на видео.
Актуально – В Киев прибыл премьер-министр Болгарии: смотреть видео