Однако наши защитники им профессионально противостоят. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский.
На тему Врагу не удается идти в наступление: карта боевых действий на 30 апреля
По его словам, ни на одном из направлений им не удалось достичь своих целей.
Самая горячая фаза войны сейчас идет по следующим направлениям:
- со стороны отдельных районов Луганской и Донецкой областей;
- со стороны Запорожья в сторону Донецкой области;
- со стороны Харьковской области, из Изюма в направлении Барвенкового.
Однако в связи с тем, что враг несет значительные потери, они сейчас перебрасывают дополнительные подразделения на Изюм, чтобы иметь возможность активизировать свое наступление,
– отметил Вениславский.
Вместе с тем нардеп четко убежден, что к заявленным датам, что для россиян являются символическими, враг точно не будет иметь успехов, которыми сможет похвастаться на параде 9 мая.
Что говорят в Генштабе
- По данным Генштаба, россияне проводят наступательные действия, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
- Это позволит им получить сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.
- Вдоль линии столкновения и в приграничных районах оккупанты бьют по позициям Вооруженных Сил Украины и гражданской инфраструктуре из артиллерии и авиации.
Боевые действия в Украине по состоянию на утро 30 апреля / Карта Liveuamap