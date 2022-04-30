Зеленский отметил, что российские оккупанты собирают дополнительные силы для новых атак на Востоке Украины, сообщает 24 канал. Враги нагнали подкрепление в Харьковскую область и пытаются усилить давление на Донбассе. С начала войны они уже потеряли более 23 тысяч солдат, однако до сих пор останавливаются.

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Российские командиры лгут своим солдатам и готовятся к большим потерям

Президент рассказал, что российское командование готовится к новым большим потерям. Захватчики набирают новых людей в те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или ослаблен в марте – апреле.

"Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят подобрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения", – заметил глава государства.

По словам Зеленского, российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи их солдат будут убиты или ранены в ближайшие недели.

Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что их ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов,

– отметил президент.

Кроме того, российские командиры не рассказывают, какие новые плановые потери ожидают генералы. Зеленский подытожил, что каждый русский солдат может спасти свою жизнь – им лучше выжить в России, чем погибнуть на украинской земле.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

Кратко о потерях захватчиков в Украине