Окрім цього, українські бійці знищили чимало техніка загарбників. Зокрема, 8 танків та 24 одиниці броньованої техніки.

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Українські захисники продовжують знищувати ворогів

Українські бійці продовжують боронити державу від російських загарбників на Донецькому та Луганському напрямках. 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки своїй неабиякій майстерності вони завдали окупантам чималих втрат. Зокрема, українські захисники знищили

8 танків,

1 артилерійську систему,

24 одиниці бойової броньованої техніки,

1 бойову спеціальну машину,

5 автомобілів, зокрема 2 паливозаправники.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

2 літаки Су-25,

4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Коротко про втрати загарбників в Україні

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