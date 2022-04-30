Окрім цього, українські бійці знищили чимало техніка загарбників. Зокрема, 8 танків та 24 одиниці броньованої техніки.
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Українські захисники продовжують знищувати ворогів
Українські бійці продовжують боронити державу від російських загарбників на Донецькому та Луганському напрямках. 30 квітня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки своїй неабиякій майстерності вони завдали окупантам чималих втрат. Зокрема, українські захисники знищили
- 8 танків,
- 1 артилерійську систему,
- 24 одиниці бойової броньованої техніки,
- 1 бойову спеціальну машину,
- 5 автомобілів, зокрема 2 паливозаправники.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- 2 літаки Су-25,
- 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Коротко про втрати загарбників в Україні
- За понад 2 місяці повномасштабної війни Росії проти України українські захисники ліквідували приблизно 23,2 тисячі ворожих солдатів.
- Протягом 29 квітня наші бійці у зоні Операції об'єднаних сил збили ворожий літак та відразу 7 безпілотників.
- Окрім цього, на Луганському напрямку від російської техніки залишилися лише руїни. Захисники завдали ворогу втрат уночі.
- Нацгвардійці та військові ЗСУ також розбили окупантів на Ізюмському напрямку, знищивши пункт управління.
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