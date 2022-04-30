Українські захисники розбили окупантів
Ворожу техніку знищили бійці бригади імені отамана Гордієнка. Тепер в росіян залишилося на кілька одиниць зброї менше.
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День 66. Він настав не для всіх орків. Вночі на Луганському напрямку підрозділ 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка розбив ворога,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, зараз головна мета росіян – повністю захопити Донбас. Адже тоді вони зможуть отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.
ЗСУ розбили ворога на Луганському напрямку / Фото оперативного командування "Південь"
ЗСУ ефектно нищать окупантів: останні новини
- На Сході України наші розвідники виявили місце розташування ворожих розрахунків й передали цю інформацію нашим бійцям. Далі ЗСУ з артилерії завдали удар по техніці. Відомо, що окупанти втратили щонайменше 2 гаубиці та вантажівку "Урал".
- Під Ізюмом українські захисники знищили ворожий пункт управління, понад 30 одиниць техніки та особовий склад російського війська. Серед знищеної техніки є БТРи, танки, БМД та МТ-ЛБ. Відео руйнування окупантів – дивіться тут.
Дивіться відео про ситуацію на фронті станом на 30 квітня: