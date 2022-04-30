Українські захисники розбили окупантів

Ворожу техніку знищили бійці бригади імені отамана Гордієнка. Тепер в росіян залишилося на кілька одиниць зброї менше.

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День 66. Він настав не для всіх орків. Вночі на Луганському напрямку підрозділ 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка розбив ворога,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, зараз головна мета росіян – повністю захопити Донбас. Адже тоді вони зможуть отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.



ЗСУ розбили ворога на Луганському напрямку / Фото оперативного командування "Південь"

ЗСУ ефектно нищать окупантів: останні новини

На Сході України наші розвідники виявили місце розташування ворожих розрахунків й передали цю інформацію нашим бійцям. Далі ЗСУ з артилерії завдали удар по техніці. Відомо, що окупанти втратили щонайменше 2 гаубиці та вантажівку "Урал".

Під Ізюмом українські захисники знищили ворожий пункт управління, понад 30 одиниць техніки та особовий склад російського війська. Серед знищеної техніки є БТРи, танки, БМД та МТ-ЛБ. Відео руйнування окупантів – дивіться тут.

Зверніть увагу! Станом на ранок 30 квітня ЗСУ ліквідували щонайменше 23 300 російських окупантів. Також бійці знищили 1 008 танків, 436 артилерійських систем, 2 445 бойових броньованих машин, 190 літаків, 232 безпілотники, 77 засобів ППО тощо.

Дивіться відео про ситуацію на фронті станом на 30 квітня: