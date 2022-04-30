Як Збройні Сили України знищили ворожу техніку
Інформацію про ворожі розрахунки розвідка передала нашим військовим. До речі, техніка була розташована на Сході України.
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Українська артилерія нанесла вогневе ураження. В ході подальшого корегування "каміння" з неба потрапило по боєкомплекту і почалася детонація,
– мовиться у повідомленні.
Вибухівка поетапно знищила щонайменше дві гаубиці та вантажівку "Урал".
Українські військові знищили російські гаубиці / Фото ОТУ "Схід"
Втрати ворога станом на 30 квітня
Втрати російської армії у війні в Україні – величезні. Через це ворожі війська деморалізовані й не хочуть воювати проти ЗСУ. У розмовах окупантів з рідними, які перехопила Служба безпеки України, ворожі бійці часто бідкаються й просять знайти спосіб забрати їх додому.
Станом на ранок 30 квітня ЗСУ ліквідували 23 200 окупантів. Також наші захисники знищили 1008 танків, 2 445 бойових броньованих машин, 436 артилерійських систем, 190 літаків, 232 безпілотники, 77 засобів ППО тощо.
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