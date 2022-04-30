Как Вооруженные Силы Украины уничтожили вражескую технику

Информацию о вражеских расчетах разведка передала нашим военным. Кстати, техника находилась на Востоке Украины.

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Украинская артиллерия нанесла огневое поражение. В ходе дальнейшей корректировки "камни" с неба попали по боекомплекту и началась детонация,

– говорится в сообщении.

Взрывчатка поэтапно уничтожила по меньшей мере две гаубицы и грузовик "Урал".

Украинские военные уничтожили российские гаубицы / Фото ОТУ "Восток"

Обратите внимание! Украинские бойцы также уничтожили российский пункт управления, техники и личного состава под Изюмом. Число уничтоженной техники составляет более 30 единиц. Среди них есть танки, БМД, БТРы и МТ-ЛБ. Эпическое видео уничтожение русских оккупантов – смотрите здесь.

Потери врага по состоянию на 30 апреля

Потери русской армии в войне на Украине – огромны. Поэтому вражеские войска деморализованы и не хотят воевать против ВСУ. В разговорах оккупантов с родными, которые перехватила Служба безопасности Украины, вражеские бойцы часто жалуются и просят найти способ забрать их домой.

По состоянию на утро 30 апреля ВСУ ликвидировали 23 200 оккупантов. Также наши защитники уничтожили 1008 танков, 2445 боевых бронированных машин, 436 артиллерийских систем, 190 самолетов, 232 беспилотника, 77 средств ПВО и т.д.

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