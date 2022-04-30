Українцям радять утриматися від масових скупчень

Про можливі провокації окупантів попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Там нагадали, що російські військові не припиняли обстріли навіть на Великдень та завдавали ракетних ударів.

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Через можливі провокації з боку російської армії у поминальні дні українцям рекомендують:

утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;

у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

Що таке Радониця

В українців Радониця – це другий тиждень після Великодня, який є поминальним за померлими родичами.

У цьому року Радониця припадає на 3 травня, проте українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні.

Тому проводи у різних куточках України будуть відбуватися з 30-го квітня.

Росіяни обстрілюють Україну попри релігійні свята

Російська влада відмовилася від припинення вогню на період великодніх свят. У суботу, 23-го квітня, війська агресора обстріляли ракетами багатоповерхівку в Одесі.

Окрім того, на Великдень російські окупанти обстріляли Ізюмський район, що в Харківській області. Разом з тим, великодня ніч була неспокійною у декількох регіонах України.

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