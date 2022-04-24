Відповідну інформацію оприлюднила Харівська обласна прокуратура ввечері 24 квітня. Це трапилось на 60 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Окупанти на Великдень зруйнували школу та житлові будинки

Харківська прокуратура почала досудове розслідування у 2 кримінальних справах за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Зокрема відомо, що російську окупанти обстріляли:

село Подолівка Ізюмського району та зруйнували там школу;

село Архангелівка Ізюмського району та пошкодили низку житлових будинків.



Окупанти продовжують обстрілювати Україну

Відомо, що досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ в Харківській області.

До речі, попередньо Росія відмовилась встановити Великоднє перемир'я та цинічно 24 квітня продовжує обстрілювати міста України з написами на снарядах "Христос воскрес".

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