Соответствующую информацию обнародовала Харовская областная прокуратура вечером 24 апреля. Это случилось на 60-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты на Пасху разрушили школу и жилые дома

Харьковская прокуратура начала досудебное расследование по двум уголовным делам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

В частности известно, что российские оккупанты обстреляли:

село Подоловка Изюмского района и разрушили там школу;

село Архангеловка Изюмского района и повредили ряд жилых домов.



Оккупанты продолжают обстреливать Украину

Известно, что досудебное расследование проводится следователями СБУ в Харьковской области.

Кстати, предварительно Россия отказалась установить Пасхальное перемирие и цинично 24 апреля продолжает обстреливать города Украины с надписями на снарядах "Христос воскрес" .