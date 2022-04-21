Зеленский рассказал, что в Киев прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Эти государства последовательно поддерживают Украину, а присутствие их лидеров в украинской столице побуждает других политиков думать об аналогичных визитах и новых жестах поддержки.
Заметьте Зеленский выступил перед Всемирным банком и презентовал 5 шагов, в которых Украина сейчас нуждается
Зеленский подчеркнул, что призвал Данию, Испанию и другие европейские демократии:
- усилить санкции за эту войну;
- ввести нефтяное эмбарго;
- отсоединить всю банковскую систему России от глобальной денежной системы;
- помочь Украине привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.
Дания согласилась помочь восстанавливать Николаев
Украинский лидер подчеркнул, что глава правительства Дании заявила: ее страна готова поддержать программу послевоенного восстановления Украины. Речь идет об восстановлении и развитии Николаева, а также – судостроительной отрасли Украины.
Обращение 21 апреля
Зеленский 21 апреля обратился к парламенту Португалии. Это уже 26-е обращение к парламентам государств – партнеров Украины с 24 февраля.
Президент отметил, что каждое из таких выступлений придает Украине реальную поддержку.
Приближает решение о предоставлении Украине помощи, в том числе и оборонной. А главное – каждое из этих обращений позволяет установить прямую эмоциональную связь между тем, что переживаем мы в Украине, и что испытывает политический класс в государствах-партнерах,
– заметил Зеленский.
Поддержка от США
Зеленский прокомментировал новый пакет поддержки для Украины. Джо Байден объявил о нем 21 апреля. Украинский лидер отметил, что речь идет об очень мощных оборонительных инструментах для наших военных. В частности:
- артиллерию;
- снаряды;
- беспилотники.
Мариуполь продолжает сопротивляться
Зеленский отметил, что на Юге и Востоке Украины оккупанты накапливают силы. В частности, сгоняют новые батальонные тактические группы, а также даже пытаются приступить к так называемой "мобилизации" на временно оккупированных территориях Украины.
В то же время, ни один из этих шагов не поможет России в войне. Российские захватчики могут только оттягивать неизбежное. А именно – время, когда им придется уйти с украинских территорий. В частности, из Мариуполя.
Президент подчеркнул, что, несмотря на все что говорят оккупанты, Мариуполь продолжает сопротивляться России.
Ночное обращение Зеленского за 21 апреля: смотрите видео