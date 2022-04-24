В Офісі Президента розповіли, як минула ніч з 23 на 24 квітня у різних регіонах України. 24 канал передає деталі.

Головне Великодні обстріли окупантів, звільнені населені пункти на Херсонщині: основне за 60 день війни

Ситуація в регіонах України на Великдень

Відносно спокійно великодня ніч минула у низці регіонів України:

на Волині, Закарпатті, Рівненщині та Київщині;

в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій та Тернопільській областях;

на Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Разом з тим неспокійною ситуація залишається у таких регіонах нашої держави:

На Херсонщині росіяни здійснюють обстріл населених пунктів та сусідніх областей. Ситуація напружена, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

росіяни здійснюють обстріл населених пунктів та сусідніх областей. Ситуація напружена, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. У Слобідському та Київському районах Харкова унаслідок нічних обстрілів окупантів постраждали троє людей. По області протягом доби ворог гатив по Чугуївському та Дергачівському районах.

унаслідок нічних обстрілів окупантів постраждали троє людей. По області протягом доби ворог гатив по Чугуївському та Дергачівському районах. На Дніпропетровщині було зафіксовано три "прильоти" по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству у Павлоградському районі. Наслідки та деталі з'ясовуються – наразі є інформація про одного загиблого.

було зафіксовано три "прильоти" по залізничній інфраструктурі та промисловому підприємству у Павлоградському районі. Наслідки та деталі з'ясовуються – наразі є інформація про одного загиблого. На Луганщині тривають ворожі обстріли. "Найгарячіші" населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Загалом підтверджено 8 загиблих, 2 поранених, руйнування щонайменше 7 будинків та відділку поліції.

тривають ворожі обстріли. "Найгарячіші" населені пункти – Гірське, Золоте та Лисичанськ. Загалом підтверджено 8 загиблих, 2 поранених, руйнування щонайменше 7 будинків та відділку поліції. У Донецькій області поліція повідомляє, що комендантську годину цивільні не порушували. Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення, зокрема у Мар'їнці та Новомихайлівці. По Авдіївці ворог завдав авіаударів касетними снарядами. У Маріуполі очікується зелений коридор.

поліція повідомляє, що комендантську годину цивільні не порушували. Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення, зокрема у Мар'їнці та Новомихайлівці. По Авдіївці ворог завдав авіаударів касетними снарядами. У Маріуполі очікується зелений коридор. У Миколаївській області відбулись ворожі обстріли обласного центру та наближених населених пунктів. За попередніми даними, минулось без постраждалих.

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