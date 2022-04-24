В Офисе Президента рассказали, как прошла ночь с 23 на 24 апреля в разных регионах Украины. 24 канал передает детали.

Главное Пасхальные обстрелы оккупантов, освобожденные населенные пункты в Херсонской области: основное за 60 день войны

Ситуация в регионах Украины на Пасху

Относительно спокойно Пасхальная ночь прошла в ряде регионов Украины:

на Волыни, Закарпатье, Ровненщине и Киевщине;

в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Одесской, Запорожской, Винницкой и Тернопольской областях;

в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

Вместе с тем беспокойной ситуация остается в таких регионах нашего государства:

В Херсонской области россияне производят обстрел населенных пунктов и соседних областей. Ситуация напряженная, область находится на грани гуманитарной катастрофы.

россияне производят обстрел населенных пунктов и соседних областей. Ситуация напряженная, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В Слободском и Киевском районах Харькова в результате ночных обстрелов оккупантов пострадали три человека. По области в течение суток враг гнал по Чугуевскому и Дергачевскому районам.

в результате ночных обстрелов оккупантов пострадали три человека. По области в течение суток враг гнал по Чугуевскому и Дергачевскому районам. На Днепропетровщине было зафиксировано три "прилета" по железнодорожной инфраструктуре и промышленному предприятию в Павлоградском районе. Последствия и детали выясняются – сейчас есть информация об одном погибшем.

было зафиксировано три "прилета" по железнодорожной инфраструктуре и промышленному предприятию в Павлоградском районе. Последствия и детали выясняются – сейчас есть информация об одном погибшем. В Луганской области продолжаются вражеские обстрелы. "Самые горячие" населенные пункты – Горное, Золотое и Лисичанск. В общей сложности подтверждено 8 погибших, 2 раненых, разрушение не менее 7 домов и отделения полиции.

продолжаются вражеские обстрелы. "Самые горячие" населенные пункты – Горное, Золотое и Лисичанск. В общей сложности подтверждено 8 погибших, 2 раненых, разрушение не менее 7 домов и отделения полиции. В Донецкой области полиция сообщает, что комендантский час гражданские не нарушали. Продолжаются активные боевые действия вдоль линии столкновения, в частности, в Марьинке и Новомихайловке. По Авдеевке враг нанес авиаудары кассетными снарядами. В Мариуполе ожидается зеленый коридор.

полиция сообщает, что комендантский час гражданские не нарушали. Продолжаются активные боевые действия вдоль линии столкновения, в частности, в Марьинке и Новомихайловке. По Авдеевке враг нанес авиаудары кассетными снарядами. В Мариуполе ожидается зеленый коридор. В Николаевской области произошли вражеские обстрелы областного центра и близлежащих населенных пунктов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обратите внимание – оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес": смотрите видео