В Україні має відбутись дерусифікація

Про це розповів секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Увага Російська православна церква в Амстердамі оголосила про розрив із Московським патріархатом

Все, що пов'язане з Москвою, має бути знищено на території України. Мені дивно, що деякі народні депутати рядяться в попівські ряси московського патріархату і при цьому заявляють, що вони є прибічниками незалежної країни,

– зауважив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що в Україні має відбутись дерусифікація по всіх напрямках життя: в економіці, в політиці і в інших сферах нашої життєдіяльності, це стосується і церкви московського патріархату.

Платити російським попам не можна

Водночас Данілов розуміє, що питання заборони російської православної церкви мають вирішувати віряни. Але він переконаний, що вони це обов'язково зроблять.

Після тих смертей і вбивств віряни МП обов'язково це зроблять. Бо платити російським попам – це вже виходить за межі розуміння,

– наголосив він.

До слова, нещодавно до парламенту внесли законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату в Україні. Однак наразі це рішення може розколоти суспільство.

Нагадаємо, що патріарх Кирил ( єпископ Російської православної церкви) благословив війну проти України, відтак, повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України.

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