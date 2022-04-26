В Украине должна состояться дерусификация

Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины. Мне удивительно, что некоторые народные депутаты наряжаются в поповские рясы московского патриархата и при этом заявляют, что они сторонники независимой страны,

– заметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине должна состояться дерусификация по всем направлениям жизни: в экономике, в политике и других сферах нашей жизнедеятельности, это касается и церкви московского патриархата.

Платить русским попам нельзя

В то же время, Данилов понимает, что вопрос запрета русской православной церкви должны решать верующие. Но он уверен, что они это обязательно сделают.

После этих смертей и убийств верующие МП обязательно это сделают. Потому что платить российским попам – это уже выходит за пределы понимания,

– подчеркнул он.

Кстати, недавно в парламент внесли законопроект о запрете УПЦ Московского патриархата в Украине. Однако сейчас это решение может расколоть общество.

Напомним, что патриарх Кирилл (епископ Русской православной церкви) благословил войну против Украины, соответственно полностью поддержал агрессивные действия российских войск на территории Украины.

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