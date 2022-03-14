РПЦ в Амстердаме разрывает отношения с Московским патриархатом

Официальное заявление опубликовали на сайте русского православного прихода Святого Николая Мирликийского в Амстердаме. Согласно ему, представители духовенства провели внеочередной сбор приходского совета, в результате которого приняли единогласное решение.

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Священнослужители единогласно заявили, что больше не могут функционировать в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную среду для наших верующих,

– говорится в заявлении прихода.

Такое решение мотивировано циничным нападением России на Украину, а также тем, что патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, не осудил его. Более того, накануне вторжения он фактически "благословил" вражеские войска на войну. Кроме того, в воскресной проповеди 7 марта патриарх не смог назвать войну войной, однако определил ее причину. По его словам, во всем виноваты гей-парады, которые Запад вроде бы требует проводить в Украине.

Духовенство прихода обратилось к русскому архиепископу нидерландской епархии в Гааге, чтобы церкви предоставили "каноническое освобождение". Зато священнослужители изъявили желание присоединиться к Вселенскому Константинопольскому патриархату в Стамбуле, который считают соперником московского патриархата.

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Заметим, что несмотря на то, что Русская православная церковь в Амстердаме, объявила о разрыве отношений с Московским патриархатом только сейчас, войну России против Украины она осуждала с первого дня нападения.

В частности, ранее там заявили о том, что не будут упоминать имя патриарха Кирилла в литургии из-за того, что он поддерживает войну. Это противоречило официальной политике Русской православной церкви, которая не использует термины "война" и "вторжение" для описания деятельности России в Украине. После этого их церковь посетил архиепископ нидерландский Елисей и предупредил, что Москва внимательно следит за их действиями".

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