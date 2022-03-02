Священники говорят, что считали Кирилла "отцом", а он оказался хуже отчима. Он преступно замалчивает войну в Украине и потакает Путину.
Кстати Несокрушимый, а потому непобедимый дух, – Епифаний обратился к украинцам
Хотят отречься от Московского патриархата
Онуфрия просят созвать собор Украинской православной церкви. Собираются говорить о выходе церкви из московского патриархата и изменении канонического статуса церкви.
Прекращаем поминать ваше имя за богослужение в нашем храме,
– заявили священники.
Они добавили, что молчанием Кирилл благословляет эту войну.
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