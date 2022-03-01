Однако наше государство выдерживает безумный удар. Об этом сказал глава ПЦУ Епифаний.

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Мы добьемся победы, – Епифаний

Он отметил, что Украина сдерживает неприятеля благодаря военным, помощи союзников и действиям руководства. Самое главное – это несгибаемый, а потому непобедимый дух.

Дух любви к Родине, к свободе, к тем, кто рядом. Этот дух любви и истина на нашей стороне свидетельствуют, что с Божьей помощью мы достигнем победы. Каждый час сопротивления агрессии приближает нас к этому,

– подчеркнул Епифаний.

По его словам, действия украинцев вдохновляют мир, поддерживающий наше государство: "Наш сине-желтый флаг свободы стал символом сопротивления тирании, а лозунг "Слава Украине!" знают без перевода".

Епифаний заметил, что в опасности находится не только Украина, но и весь мир. Ведь Владимир Путин превращается в Адольфа Гитлера.

Мир должен остановить Путина

Глава ПЦУ призвал мир немедленно остановить главу Кремля. В то же время, украинцев он попросил не поддаваться гневу и провокациям противника.

"Если вам известна конкретная правдивая информация о чьей-либо помощи агрессору – предоставьте ее правоохранителям или военным", – сказал он.

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Полный текст публикации:

Дорогие братья и сестры! Наш героический народ обороняется от нападения России, которая бросает на наши деревни и города своих солдат и оружие, поражает обстрелами. Украина выдерживает этот безумный удар не только благодаря хорошо подготовленным военным, надлежащему руководству, помощи союзников. Главная причина – несгибаемый, а потому непобедимый дух.

Дух любви к Родине, к свободе, к тем, кто рядом. Этот дух любви и истина, которые на нашей стороне, свидетельствуют, что с Божьей помощью мы добьемся победы. Каждый час сопротивления агрессии приближает нас к этому.

Мы молимся и действуем – каждый на своем месте, таким образом, который возможен в конкретных обстоятельствах. И каждый час нашего сопротивления вдохновляет все больше и больше людей во всем мире в поддержку Украины.

Десятки и сотни тысяч собираются на площадях столиц мира на митинги поддержки. Наш сине-желтый флаг свободы стал символом сопротивления тирании, а лозунг "Слава Украине!" знают без перевода.

Среди призывов к немедленному прекращению агрессии России против Украины звучит голос моих братьев – Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Я благодарю Вселенского Патриарха Варфоломея, Румынского Патриарха Даниила, Грузинского Патриарха Илии, Архиепископа Афинского Иеронима и всех моих братьев-иерархов, духовенства, верных, христиан и всех людей доброй воли за молитву и поддержку, за защиту мира.

Вчера президент России отдал приказ повысить уровень готовности ядерного орудия. Разве это не подтверждение того, что глава нашего государства Владимир Зеленский и многие другие говорили сначала: в опасности не только Украина, в опасности – весь мир.

В главе России действует дух антихриста, признаки которого Писание раскрывает нам: гордость, преданность злу, безжалостность, ложная религиозность. Таковым во время Второй мировой войны был Гитлер. Сейчас таковым стал Путин. Поэтому задача не только нашей страны, но и всех стран мира, всех людей доброй воли – остановить Путина сейчас. Действовать и действовать немедленно. Я призываю мировых лидеров к этому!

Отдельно я хотел бы обратиться к нашим верным и согражданам. Межконфессиональный мир – одно из главных достижений независимой Украины. Вполне понятны чувства, которые в душе украинцев сейчас вызывает все с названием "московский". Но очень прошу вас – не поддавайтесь гневу, тем более – провокациям противника.

Если вам известна конкретная правдивая информация о чьей-либо помощи агрессору – предоставьте ее правоохранителям или военным. Но я уже теперь вижу и знаю по поводу многих священнослужителей и верных Московского Патриархата, что они пересмотрели свое отношение к руководству в России и рядом со всеми стоят в обороне Украины.

Поэтому все вопросы достижения взаимопонимания и церковного единства в Украине отложим на время победы. Уверен, что уже сейчас многие иерархи, священники, миряне Московского Патриархата задают себе вопрос о своем будущем, которое они не связывают с дискредитированным патриархом Кириллом.

Надеюсь, что в братском общении, как православные верные и дети одного народа, мы найдем разрешение споров. А сейчас отложим их все, потому что ничто не стоит сейчас больше, чем победа Украины! Молимся Всемогущему Богу и просим у Него, Пречистой Богородицы и у всех святых помощи, защиты, обороны, сил, мужества и главного – победы и мира. Призываю на защитников Украины и на весь наш народ Господне благословение! Боже Великий, Единый, нам Украину храни!