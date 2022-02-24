На своей странице в фейсбуке он написал, что соответствующие слова следует услышать агрессорам и тиранам, которые сознательно идут на насилие, чтобы присвоить чужое.

Обратите внимание Призываю немедленно остановить Путина, – Зеленский позвонил по телефону мировым лидерам

Насилие обернется "мечом" против агрессора, – Епифаний

"Меч", от которого они, как предупреждает Господь, погибнут – в руках защитников, которые взяли его с целью защиты, обороны", – написал Епифаний.

Украинцы – миролюбивый, но сильный духом и верой народ. Мы верим: насилие и оружие, беззаконно устремляющиеся ныне против нас, обернутся гневом Божьим и "мечом" против агрессора,

– отметил Эпифаний.

Глава ПЦУ подчеркнул, что войско, как и оружие, согласно христианскому учению, существует для того, чтобы защищать, а не для того, чтобы нападать.