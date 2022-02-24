На своїй сторінці у фейсбуці він написав, що відповідні слова варто почути агресорам і тиранам, які свідомо йдуть на насильство, аби привласнити чуже.

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Насилля обернеться "мечем" проти агресора, – Епіфаній

"Меч", від якого вони, як попереджає Господь, загинуть, – в руках захисників, які його взяли з метою захисту, оборони", – написав Епіфаній.

Українці – миролюбний, але сильний духом і вірою народ. Ми віримо: насилля і зброя, які беззаконно спрямовуються нині проти нас, обернуться гнівом Божим і "мечем" проти агресора,

– зазначив Епіфаній.

Глава ПЦУ наголосив, що військо, як і зброя, згідно з християнським вченням, існує для того, щоби захищати, а не для того, щоб нападати.