Путін оголосив про введення про введення спеціальної військової операції на Донбасі. Обстріли почалися у низці українських міст, зокрема Києві, Харкові, Маріуполі та інших.

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Президент закликав зупинити Путіна

Зеленський 24 лютого поговорив з президентом США Джозефом Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України та світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України!,

– наголосив Зеленський.

Президент також закликав закрити повітряний простір. Він переконаний, що світ повинен примусити Росію до миру.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!



Головне про антиросійські санкції / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Володимира Зеленського:

Поговорив з @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України та світу! Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру