Священники кажуть, що вважали Кирила "батьком", а він виявився гіршим за вітчима. Він злочинно замовчує війну в Україні та потурає Путіну.
До речі Незламний, а тому непереможний дух, – Епіфаній звернувся до українців
Хочуть відріктись від московського патріархату
Онуфрія просять скликати собор Української православної церкви. Збираються говорити про вихід церкви з московського патріархату та зміну канонічного статусу церкви.
Припиняємо поминати ваше ім'я за богослужіння в нашому храмі,
– заявили священники.
Вони додали, що мовчанням Кирило благословляє цю війну.
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