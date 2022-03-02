Священники кажуть, що вважали Кирила "батьком", а він виявився гіршим за вітчима. Він злочинно замовчує війну в Україні та потурає Путіну.

До речі Незламний, а тому непереможний дух, – Епіфаній звернувся до українців

Хочуть відріктись від московського патріархату

Онуфрія просять скликати собор Української православної церкви. Збираються говорити про вихід церкви з московського патріархату та зміну канонічного статусу церкви.

Припиняємо поминати ваше ім'я за богослужіння в нашому храмі,

– заявили священники.

Вони додали, що мовчанням Кирило благословляє цю війну.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!