Циничное обращение глав Русской церкви к армии

Глава русской церкви обратился к военным в день защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля.

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Патриарх Кирилл цинично подчеркнул, что Россия живет в мирное время, но даже во время него "возникают угрозы". Именно так представитель духовенства назвал атаку Москвы против нашего государства. Кирилл посвятил целую оду войскам агрессора. Мол, у них не должно быть никаких сомнений, что выбрали "правильный" путь.

Чтобы весь мир боялся российской армии, она, по словам главы церкви, должна быть в боевой готовности.

Речь идет о высокотехнологичных системах, использование которых требует знаний, навыков, умений. Я в первую очередь желаю вам развивать эти навыки и умения, постигать сложность всего того, с чем сталкивается сегодня современный солдат, для того, чтобы всегда быть готовыми дать отпор врагу,

– подчеркнул патриарх Кирилл.

Особенно глава Русской церкви пожелал россиянам мирного неба. Мол, чтобы военным не пришлось жертвовать жизнью. Хотя сразу после того патриарх подчеркнул, что это их обязанность.

Отметим, такие призывы из уст главы церкви прозвучали на фоне агрессии России против Украины. Так, патриарх Кирилл "благословил" фактически армию на войну против соседнего государства, вместо того, чтобы призывать к миру.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!