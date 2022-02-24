В украинских городах слышны взрывы. В частности – в Киеве, Борисполе, Харькове, Одессе и других. Что происходит 24 февраля – читайте далее на 24 канале.
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Главное о вторжении России
В ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин заявил о специальной военной операции. Такое заявление он сделал около 5:00 по Киеву. Глава Кремля нагло подчеркнул, что не будет оккупировать Украину, но требует у Вооруженных сил Украины сдаться. Как пишет Интерфакс-Украина, государство-агрессор атакует украинские пограничные пункты по всей границе. Наступление началось 24 февраля, примерно в 5:00.
Президент Джо Байден подчеркнул, что Россия понесет ответственность за содеянное. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва совершила "необдуманное и неспровоцированное нападение". Из-за новой агрессии Кремля срочно собрался Совет нацбезопасности и обороны. Президент Зеленский заявил, что в Украине вводят военное положение.
Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных.
Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России.
Что предшествовало нападению России
- Страна-агрессор начала стягивать войска к украинским границам еще в октябре 2021 года. Тогда разведка предупреждала, что Кремль может атаковать в январе – феврале 2022.
- Международные партнеры Украины были обеспокоены поведением Кремля и пригрозили ему экономической катастрофой, санкциями и тому подобное.
- В Офисе Президента понимали реальную угрозу вторжения России на территорию Украины. Однако не сеяли панику среди граждан.
- Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие, не паниковать и не распространять фейки о войне.
- Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заверил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.
- К слову, 15 февраля Верховная Рада проголосовала за обращение к ООН, ОБСЕ и ПАСЕ, НАТО и парламентам всего мира из-за угрозы вторжения России, а также желание России признать так называемые республики боевиков на оккупированном Донбассе.