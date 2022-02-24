В українських містах чути вибухи. Зокрема – у Києві, Борисполі, Харкові, Одесі та інших. Що відбувається 24 лютого – читайте далі на 24 каналі.

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Головне про вторгнення Росії

У ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін заявив про спеціальну військову операцію. Таку заяву він зробив близько 5:00 за Києвом. Очільник Кремля зухвало наголосив, що не буде окуповувати Україну, але вимагає у Збройних сил України здатися. Як пише Інтерфакс-Україна, держава-агресорка атакує українські прикордонні пункти по всьому кордону. Наступ почався 24 лютого, приблизно о 5:00.

Президент Джо Байден підкреслив, що Росія понесе відповідальність за скоєне. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва здійснила "необдуманий і неспровокований напад". Через нову агресію Кремля терміново зібралася Рада нацбезпеци та оборони. Президент Зеленський заявив, що в Україні запроваджують воєнний стан.