В українських містах чути вибухи. Зокрема – у Києві, Борисполі, Харкові, Одесі та інших. Що відбувається 24 лютого – читайте далі на 24 каналі.
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У ніч проти 24 лютого російський президент
Володимир Путін заявив про спеціальну військову операцію. Таку заяву він зробив близько 5:00 за Києвом. Очільник Кремля зухвало наголосив, що не буде окуповувати Україну, але вимагає у Збройних сил України здатися. Як пише Інтерфакс-Україна, держава-агресорка атакує українські прикордонні пункти по всьому кордону. Наступ почався 24 лютого, приблизно о 5:00.
Президент
Джо Байден підкреслив, що Росія понесе відповідальність за скоєне. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва здійснила "необдуманий і неспровокований напад". Через нову агресію Кремля терміново зібралася Рада нацбезпеци та оборони. Президент Зеленський заявив, що в Україні запроваджують воєнний стан. Зверніть увагу! Станом на лютий 2022 року Росія встигла перекинути до кордонів України понад 100 тисяч військових, ще понад 30 тисяч бойовиків підконтрольні їй на окупованому Донбасі. Це найбільше зосередження російської армії за весь час (більше, аніж на початку війни в 2014 році). Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Що передувало нападу Росії Країна-агресорка почала стягувати війська до українських кордонів ще у жовтні 2021 року. Тоді розвідка попереджала, що Кремль може атакувати у січні – лютому 2022. Міжнародні партнери України були занепокоєні поведінкою Кремля та пригрозили йому економічною катастрофою, санкціями тощо. В Офісі Президента розуміли реальну загрозу вторгнення Росії на територію України. Однак не сіяли паніку серед громадян. Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій, не панікувати і не поширювати фейки про війну. Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов запевнив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій. До слова, 15 лютого Верховна Рада проголосувала за звернення до ООН, ОБСЄ і ПАРЄ, НАТО та парламентів всього світу через загрозу вторгнення Росії, а також бажання Росії визнати так звані республіки бойовиків на окупованому Донбасі.