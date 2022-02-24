В МВС радять українцям поки до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою "тривожну валізу"

Важливо РНБО введе воєнний стан, – Данілов

"Поки сирени немає, нехай громадяни знаходяться вдома. Як тільки буде сигнал оповіщення. Для свого заспокоєння нехай зараз зайдуть на сайт ДСНС, там прописані інструкції. Там прописано, що треба робити після того, як почули сигнал оповіщення. І нехай перевірять тривожну валізку, чи у всіх вона зібрана, і чи всі речі там є", – сказала речниця МВС Олена Матвєєва.

Важливо: інструкція, як зібрати тривожну сумку для дітей.

Раніше у КМДА повідомляли, як діяти, якщо у містах почнуть діяти сирени:

оповіщувати населення можуть за допомогою машин з гучномовцем, а також сирен;

інформацію кияни зможуть отримати за допомогою телевізора та радіо;

оголосять про надзвичайну ситуацію, місце і час її виникнення, окреслять територію зони ураження;

українцям дадуть рекомендації, що робити і чи варто ховатись у сховища.

Що покласти в тривожний рюкзак / Інфографіка 24 каналу