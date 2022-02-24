Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі журналістам. Попередньо, воєнний стан можуть ввести на всій території України.
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Що варто знати про воєнний стан
Зауважимо, що запровадження відбувається у кілька етапів:
- Рада національної безпеки і оборони України подає пропозицію про запровадження воєнного стану президенту.
- Президент видає указ про введення воєнного стану.
- Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу президента.
- Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.
Що таке воєнний станВоєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу. Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної влади повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини.
Що цьому передувало: головне
- Володимир Путін підписав указ про визнання псевдореспублік на Донбасі. Згодом очільник Кремля вніс у Раду федерацій закон про дозвіл використовувати збройні сили Росії на території іншої держави. У Раді федерації, звісно, одноголосно, це підтримали.
- У ніч проти 24 лютого у низці українських міст пролунали потужні постріли. Про них повідомляють жителі Києва, Харкова, Чернігівської області, Одеси.
- Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків.