Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі журналістам. Попередньо, воєнний стан можуть ввести на всій території України.

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Що варто знати про воєнний стан

Зауважимо, що запровадження відбувається у кілька етапів:

Рада національної безпеки і оборони України подає пропозицію про запровадження воєнного стану президенту. Президент видає указ про введення воєнного стану. Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу президента. Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.