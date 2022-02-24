Детально про те, що говорили на засіданні Радбезу ООН про російську агресію проти України, про заклики до Москви, повідомляє 24 канал.

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Доповідь генсекретаря ООН

Відкрив засідання генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він заявив, що протягом останньої доби "було багато чуток і вказівок щодо наступальних дій щодо України".

Я ніколи в них не вірив, та я помилявся. І я не хочу сьогодні помилятися. Якщо загроза справжня, хочу сказати: президенте Путіне, зупиніть свої війська, аби вони не атакували Україну, дайте шанс миру, багато людей вже загинули,

– зазначив Гутерреш.

Виступи представників країн

Представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Радбез зібрався на засідання тому, "що вважає, що вторгнення Росії неминуче".

Ми побачили, що Росія закрила повітряний простір та пересуває війська на Донбас і на бойові позиції. І ми тут, щоб сказати Москві: зупиніться та поверніться на свої кордони,

– сказала Томас-Грінфілд.

За словами представниці Ірландії при організації Джеральдін Нейсон, світ "підтримує Україну та українців", однак "дипломатичний шлях врегулювання конфлікту зараз дуже вузький".

Представниця Норвегії заявила, що існує "загроза війни в Європі". Вона також попросила Росію відвести війська. Водночас представник Китаю додав, що "уважно стежить" за ситуацією, і закликав обидві сторони до "стриманості". У Пекін все ще сподіваються на можливість мирного вирішення ситуації.

Заяви держави-агресорки

Російський дипломат і постійний представник країни при ООН Василь Небензя виступив з промовою. Він цинічно назвав наступ "не війною, а спеціальною військовою операцією".

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