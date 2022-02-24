Очільник Кремля цинічно заявив, що у плани Росії не входить окупація України. Це при тому, що 8 років тому Москва окупувала український Крим та Донбас.

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Путін нахабно розкидався звинуваченнями та погрозами у бік нашої держави та Заходу. Він зухвало зазначив, що зіткнення Росії з "націоналістичними силами в Україні" – неминуче. Мовляв, це лише питання часу.

Путін брехав про "загрозу від України"

Цинізм російського президента не має меж. Путін звернувся до військових України й закликав "негайно скласти зброю та йти додому". Виправдання таким діям були вкрай дикі – він наголосив, що Росія буде захищатися від "тих, хто взяв Україну в заручники", заявив Путін. "Росія не може почуватися в безпеці, розвиватися, існувати з постійною загрозою з боку України", – не вгамовувався він.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.



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