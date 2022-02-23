Пресслужба Кремля оприлюднила фото звернень терористів. Вони просять Путіна надати допомогу у "відбитті агресії" ЗСУ.

Зауважте Бойовики вимагають, щоб ЗСУ "покинули Донецьку область і вивезли зброю

Бойовики цинічно заявляють, що хочуть уникнути жертв серед мирного населення. При цьому вже тиждень обстрілюють будинки цивільних жителів, школи та дитсадки.

Раніше Путін доручив ввести війська на Донбас

Очільник держави-агресорки 21 лютого "визнав" фейкові "республіки" на окупованому Донбасі та підписав з бойовиками договори про дружбу. В указах Путін доручив ввести свої війська на Донбас – мовляв, для миру. Хоча російські найманці і так восьмий рік воюють на окупованих територіях України.

Потім маріонетки Кремля стали вимагати, аби ЗСУ покинули свою ж територію добровільно. Мовиться про Донецьку область.

Байден попередив Зеленського про напад Росії

У США думають, що Росія нападе на Україну протягом наступних 48 годин.

Американські ЗМІ пишуть, що президент США Джо Байден нібито вже попередив українського лідера Володимира Зеленського.

ЗМІ пише, що Росія нападе на Україну не лише з тимчасово окупованого Донбасу, а й з Білорусі.

Мовляв, війська відправляться у Київ. Застерігали, що операція розпочнеться з кібератаки, а далі – наземного вторгнення.

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