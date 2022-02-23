Перед силовим нападом Росія здійснить кібератаку

Таку інформацію американське видання повідомили з посиланням на власні джерела в оточенні Байдена. Це відбулося 23 лютого.

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Президента України попередили, що Росія, швидше за все, розпочне вторгнення протягом 48 годин на основі даних американської розвідки,

– мовиться у повідомленні.

ЗМІ зазначило, що Росія нападе на Україну не лише з тимчасово окупованого Донбасу, а й з території Білорусі. Війська, мовляв, відправляться у Київ. Операція розпочнеться з кібератаки, а далі – наземного вторгнення. Також Росія планує застосувати авіаудари. Однак плани Кремля ще можуть зміниться, бо залежать від щоденних подій.

Крім того, американські спостерігачі з авіації помітили, що Росія порушила український повітряний простір 23 лютого. Її літак-розвідник нібито перебував над Україною короткий період.

Третє попередження за місяць

Видання зазначило, що у президента Володимира Зеленського журналістам підтвердили інформацію про попередження Байдена. Однак наголосили, що воно вже третє за місяць.

Байден виступав зі зверненням щодо України

22 лютого американський президент виступив з терміновим звернення щодо України. Воно стосувалося визнання Росією фейкових республік на Донбасі. Байден заявив, що США запроваджують санкції проти суверенного боргу Росії, а також російських еліт, які беруть участь в корупційній політиці.

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