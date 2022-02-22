Санкції набудуть чинності з 23 лютого. Про це президент США заявив під час свого звернення щодо України.
Важливо США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії
Крім представників російських еліт, обмеження накладуть і на їхні родини. Вони причетні до корупції.
Вони боруть участь у корупційній політиці, мусять страждати також,
– наголосив Байден.
Інші санкції
Президент також заявив, що США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії. Обмеження наклали і 2 банки, їх повністю заблокували.
Усі кроки, за словами Байдена, координували разом із союзниками. Це лише перший пакет.
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