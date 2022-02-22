Санкції набудуть чинності з 23 лютого. Про це президент США заявив під час свого звернення щодо України.

Важливо США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії

Крім представників російських еліт, обмеження накладуть і на їхні родини. Вони причетні до корупції.

Вони боруть участь у корупційній політиці, мусять страждати також,

– наголосив Байден.

Інші санкції

Президент також заявив, що США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії. Обмеження наклали і 2 банки, їх повністю заблокували.

Усі кроки, за словами Байдена, координували разом із союзниками. Це лише перший пакет.

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