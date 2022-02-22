Про рішення глави Сполучених Штатів стало відомо у ніч на 22 лютого. У вівторок, як повідомляли в адміністрації американського лідера, очікуються нові заходи.

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Раніше у Вашингтоні пояснили, що передбачає указ Байдена.

Що передбачає указ Байдена

Як зазначила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, указ Байдена заборонить нові інвестиції, торгівлю та фінансування громадянами США щодо "визнаних" Кремлем бойовиків.

Зауважимо! Цей указ також дозволить накладати санкції на кожну людину, яка має намір працювати в ОРДЛО.

Передісторія указу Байдена: коротко

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого офіційно "визнав" незаконних збройних угруповань на Донбасі.

Російський парламент ухвалив такий законопроєкт на засіданні ще 15 лютого.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що таке "визнання" означатиме свідомий вихід Москви з "Мінська".

У владі США заявили, що очікували від Росії рішення про так звану "легітимізацію" бойовиків на Донбасі.

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