США готові негайно відреагувати на таке рішення президента Росії Володимира Путіна. Про це заявили у Білому домі.

До речі У НАТО засудили визнання Росією бойовиків на Донбасі

Байден підпише указ

Президент США Джо Байден підпише указ, спрямований на заборону інвестицій, торгівлі та фінансування цих "квазіреспублік".

Указ передбачатиме, що санкції можна буде застосувати проти будь-якої особи, яка веде свою діяльність на окупованих територіях.

"Визнання" бойовиків: що відомо