Путін зробив перерву після засідання та виступив із відеозверненням. Говорив пропагандистську маячню, мовляв, "Україну створила Росія". Не забув й про традиційну байку про "братські народи".

Цікаво Мільярди доларів: в ОП розповіли, скільки втрачає українська економіка через агресію Росії

"Визнання" бойовиків

Путін попросив Федеральні збори Росії підтримати рішення про "легітимізацію" бойовиків та підписати з терористами договори про дружбу.

Москва каже, що рішення мають закріпити 22 лютого.

Дивіться відео, як Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу:

Погрози Путіна

Президент держви-агресорки заявив абсолютну маячню, мовляв, радянський вождь Володимир Ленін був "автором та архітектором" України. При тому, що Ленін народився у 1870 році, а перша згадка про Україну випередила його на кілька століть.

Далі Путін вже не стримувався. Він з відвертими погрозами звернувся до українців, заявивши, що Росія "покаже, що таке справжня декомунізація".

Ви хочете декомунізації? Що ж, нас абсолютно це влаштовує. Ми готові показати, що таке справжня декомунізація,

– цинічно заявив Путін.

Крім того, Путін вибухнув погрозами в бік майданівців. Він грозився "знайти та покарати злочинців", цинічно називаючи Революцію Гідності "держпереворотом".

Як пройшло засідання Радбезу Росії

Засідання не було регулярним та відбулося у розширеному форматі. Важливо, що, крім "легітимізації", Дмитро Козак під час своєї промови запитав у Путіна, чи "пора приєднувати Донбас".

Глава Держдуми В'ячеслав Володін під час свого виступу ще раз просив Путіна "легітимізувати" бойовиків. Він стверджував, що це "рішення не було спонтанним". Ставленики Кремля на окупованому Донбасі теж звертались до президента держави-агресорки.

Попри восьмий рік агресії Росії, кремлівські політики цинічно заявляли, мовляв, "Україні не потрібен Донбас". Також згадували про російську паспортизацію на окупованих територіях, прикриваючись "своїми громадянами".

Що наговорив Путін

Політик назвав "загрозою" прийняття України в НАТО, бо, мовляв, тоді Київ може "відвойовувати" окупований Крим. Хоча напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що окуповані території Україна обов'язково поверне, але тільки мирно.

Путін знову говорив, нібито Київ не збирається виконувати мінські домовленості. Однак саме "визнання" бойовиків є грубим порушенням угод.

Крім цього, кремлівський політик цинічно назвав Революцію Гідності "держпереворотом" та сказав про якусь "третю каральну операцію на Донбасі".

Москва бідкалась, що Захід не йде на зустріч

Міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав вимоги Росії до Заходу компромісом. Москва у "гарантіях безпеки" вимагала, щоб Альянс "відрізав" плани вступу України та Грузії до НАТО та відмовився від намірів розміщення ракет на кордонах Росії.

Проте Захід та НАТО не йдуть РФ на зустріч із цих принципових питань,

– заявив Лавров.

За його словами, у питанні "відчинених дверей НАТО" Захід непорушний.

Путін заїкнувся про "мораторій" на вступ України до НАТО

Путін сказав, нібито президент США Джо Байден запевняв його, що Україну не мають наміру приймати в НАТО "завтра", і, мовляв, можливий мораторій на це.

Кремлівський очільник також сказав, нібито президент Франції Еммануель Макрон говорив йому, що американській позиції щодо України є зміни. Які саме – не зазначив.

У Росії заговорили про "приєднання Донбасу"

Заступник керівника Адміністрацій президента Росії Дмитро Козак під час своє промови запитав у Путіна, чи "пора приєднувати Донбас".

Очільник Кремля, відповідаючи на це питання, "зам'явся". Після цього Козак закінчив свою промову.

Що відомо про процес "легітимізації" бойовиків Росією

Росія 8 років постачає зброю своїм маріонеткам на окупованому Донбасі. Однак визнавати їх Кремль не спішив. Лише наприкінці 2021 року таку ініціативу взяли на себе комуністи. Вони підготували проєкт звернення до Путіна з проханням офіційно визнати бойовиків. 15 лютого 2022 року документ підтримала Держдума.

Верховна Рада України звернулася до міжнародних організацій та держав світу з проханням не визнавати "легітимізацію" окупантів.

Зверніть увагу! Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Про це попереджали українські та світові політики. Раніше усвідомлення цього підтверджував і Пєсков.

Може зацікавити – Люди, яких евакуювали до Ростова, повертаються додому | На цю хвилину: