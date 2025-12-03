У Румунії його сприйняли як загрозу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Румунії.

Що відомо про знищення українського дрона поблизу Румунії?

За інформацією відомства, апарат помітили на відстані приблизно 36 морських миль на схід від портової Констанци. Дрон дрейфував, тож після оцінки ризиків група реагування отримала дозвіл знищити його "шляхом контрольованої детонації".

З початку бойових дій Військово-морські сили Румунії постійно контролюють морську та річкову зону відповідальності, як за допомогою кораблів та літаків з власного обладнання, так і у співпраці з іншими категоріями сил Румунської армії та іншими державами Північноатлантичного альянсу,

– заявили в Міноборони країни.

