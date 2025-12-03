В Румынии его восприняли как угрозу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Румынии.

Что известно об уничтожении украинского дрона вблизи Румынии?

По информации ведомства, аппарат заметили на расстоянии примерно 36 морских миль к востоку от портовой Констанцы. Дрон дрейфовал, поэтому после оценки рисков группа реагирования получила разрешение уничтожить его "путем контролируемой детонации".

С начала боевых действий Военно-морские силы Румынии постоянно контролируют морскую и речную зону ответственности, как с помощью кораблей и самолетов из собственного оборудования, так и в сотрудничестве с другими категориями сил Румынской армии и другими государствами Североатлантического альянса,

– заявили в Минобороны страны.

