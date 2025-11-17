Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Что известно о судне, которое повредили россияне 17 ноября?
Во время российской атаки на Измаил ночью 17 ноября было повреждено несколько гражданских судов. В результате атаки дронами загорелось судно, которое перевозило около 4 000 тонн сжиженного газа.
Известно, что это был корабль, который ходил в море под турецким флагом. Генеральное управление морских дел турецкого правительства подтвердило, что их судно пострадало, а экипаж из 16 членов был безопасно эвакуирован. Сама атака произошла в 2 часа ночи.
Судно ORINDA под турецким флагом, перевозящее сжиженный нефтяной газ, на борту которого находились 16 турецких членов экипажа, пострадало во время эвакуации в порту Измаил и загорелось. Экипаж безопасно эвакуировался с судна. Пострадавших нет. Пожарные ликвидируют пожар на борту,
– говорится в сообщении.
Турецкое судно со сжиженным газом пострадало из-за ночной атаки по Измаилу / Фото с аккаунта Генерального управления морских дел турецкого правительства в соцсети Х
В сеть также попало видео, где зафиксированы последствия возгорания на судне. Там образовался огненный столб дыма.
Пожар на турецком судне в порту Измаила: смотрите видео
Зачем Румыния эвакуировала целое приграничное село?
Румынское издание Digi24 пишет, что жителей румынского села Плауру, вблизи границы с Украиной, эвакуировали из-за опасности взрыва после того, как российский дрон попал в корабль со сжиженным газом вблизи украинского порта Измаил.
Где расположено румынское село Плауру: смотрите на карте
По словам главы румынского уезда, к которому принадлежит Плауру, Хории Тодореску, корабль с четырьмя тысячами тонн сжиженного газа расположен примерно в 500 метрах от села на украинской стороне границы.
Из-за близости к Румынии и опасного груза, местные органы власти в координации с министерством внутренних дел решили эвакуировать людей и животных с территории поблизости до полного устранения риска,
– сообщили в румынском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Согласно предварительным оценкам, из села эвакуировали 100 – 150 человек вместе с животными.
Кроме того, из населенного пункта Чаталкиой также уже эвакуированы 15 человек. Тудор Чернега, мэр города сообщил, что некоторые из жителей города направился в Тулчу, а 17 человек пошли в ратушу, где получат горячую пищу.
"Мы проверяли дом за домом, также выводили животных. Мы перекрыли движение транспорта, опасность большая. Это очень серьезно, судно может взорваться в любой момент. Было сделано расстояние, периметр не менее 2 километров, чтобы предотвратить возможную потерю человеческих жизней или гибели животных", – сказал чиновник.
По словам мэра города Чаталкиой, корабль в огне расположен в 300 метрах от домов людей.
Что известно о вражеской атаке по Измаилу?
В ночь на 17 ноября российские военные совершили очередной обстрел Одесской области. По предварительным данным, Измаил атаковали более 20 российских дронов, там были слышны взрывы, работала противовоздушная оборона.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки в области есть разрушение энергетической и портовой инфраструктуры. Повреждения получили несколько гражданских судов.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба й Администрация морских портов Украины также подтверждали, что в результате атаки повреждено портовое оборудование и несколько гражданских судов, находившихся у причалов. К счастью, обошлось без пострадавших.